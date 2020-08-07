جيجل: الدرك يعثر على طفل بعد 6 ساعات من إختفائه بالزيامة المنصورية

بعد عملية بحث واسعة دامت اكثر من 6 ساعات مست مختلف النقاط الغابية والجبلية الوعرة تمكن عناصر الدرك الوطني التابعين للفرقة الاقليمية بالزيامة المنصورية في جيجل من العثور واسترجاع طفل لا يتعدى عمره 5 سنوات.

وحسبما علمته النهاراونلاين فإن عملية البحث جاءت بعد خبر إختفاء طفل عمره 5 سنوات كان رفقة عائلته التي كانت في جولة سياحية لولاية جيجل.

أين شرع عناصر الدرك الوطني في عملية بحث واسعة النطاق استغرقت ازيد من 6 ساعات قبل ان يتم العثور عليه في ظروف صحية طبيعية.

وذلك بالقرب من المكان الغابي المسمى الحملة اعالي بلدية الزيامة المنصورية.