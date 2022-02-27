جيجل.. الدرك يوقف سائق حافلة لنقل المسافرين والقابض بحوزتهما كمية من الزئبق

تمكن عناصر الدرك الوطني التابعين للفرقة الاقليمية لبلدية بوراوي بلهادف في جيجل من توقيف بحوزته قطعة من المرجان مادة خام.

من جهة اخرى قام عناصر فصيلة الابحاث للدرك الوطني في جيجل بتوقيف شخصين يعملان باحدى مؤسسات النقل الجامعي.

والتي تعمل على الخط الرابط “وهران، بجاية، جيجل “.بحوزتهما كمية معتبرة من مادة الزئبق.

وجاءت العملية بعد توظيف للعنصر الاستعلاماتي والاستغلال المحكم للمعلومات التي تحصل عليها عناصر فصيلة الابحاث.

والتي مفادها حيازة المشتبه فيهما العاملان بمؤسسة خاصة لنقل المسافرين على كمية من مادة الزئبق.

ويتعلق الأمر بسائق الحافلة و القابض، حيث على اثرها تم وضع خطة امنية محكمة اسفرت عن تحديد هويتهما وتوقيفهما قبل تقديمهما امام الجهات القضائية المختصة.

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تمكّن عناصر الدرك الوطني عبر مختلف وحداته بالمجموعة الإقليمية بولاية جيجل من توقيف مجموعة من الاشخاص يصل عددهم 49 شخصا من مختلف الاعمار بعد الاشتباه في تورطهم في قضايا مختفلة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت أثناء مداهمات مست عدد من النقاط المشتبه فيها بولاية جيجل . كما مكّنت من حجز 53 وحدة سلاح بحري الصنف السادس، و أسلاك كهربائية. بالإضافة كذلك إلى ذخيرة صيد أجنبية الصنع. و 52 سهم حديدي وكذا كمية معتبرة من نبتة الغار ” الرند” المقدر وزنها بأزيد من 1200كلغ.

وأشار نفس المصدر، أنه سيتم تقديم كل الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة في جيجل.

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