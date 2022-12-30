قناة النهار جيجل: السباحة في فصل الشتاء.. متعة إستثنائية عند السياح بقلم النهار أونلاين نشر في 30 ديسمبر 2022 - 23:40 شارك غرِّد أرسل 72 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ghHdh اقرأ أيضا رابح يتحدى الظروف الصعبة وينجح في إنتاج مختلف المنتجات الفلاحية بتيسمسيلت قناة النهار 25 ديسمبر "وزير التجارة يكشف :"فتح بنك جزائري في السنغال قريبا قناة النهار 17 ديسمبر مشاهد تحبس الأنفاس لممارسي الدّراجة الجبلية بوهران قناة النهار 24 ديسمبر زين عامر: المنتخب الأرجنتيني لعب كجيش اليوم قناة النهار 18 ديسمبر ..هل يتعرف الجزائري على مشاهير الإنستغرام قناة النهار 15 ديسمبر عمر ركاش: منح الإمتيازات ستكون وفق شبكة تقييم والمتابعة الدورية ضرورية قناة النهار 21 ديسمبر "وزير الرياضة :" ليس لدينا الحق للبريكولاج في الشان قناة النهار 13 ديسمبر "زهرة: "دخلت لمحو الامية وبديت نقرا ورحت نصلي التراويح بالواقفة قناة النهار 21 ديسمبر وزير الصحة : مستشفى زرالدة سيدخل حيز الخدمة في القريب العاجل قناة النهار 15 ديسمبر رئيس الجمهورية يكشف عن جديد صناعة السيارات الجرارات والدراجات النارية مع الشريك الإيطالي قناة النهار 22 ديسمبر