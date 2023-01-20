جيجل: الشروع في نقل الحديد الخام عبر القطار بداية من الغد

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن الشروع في نقل الحديد الخام بين مركب الشركة الجزائرية القطرية للصلب وميناء جن جن بجيجل عبر القطار بداية من يوم غد السبت.

وحسب شركة النقل بالسكك الحديدية العملية تنطلق بداية من يوم الغد وتأتي بعد تجارب تقنية تمت على خط سكة الحديد الممتد على مسافة 50 كيلومترا. وذلك بعد ضم كافة الأطراف المعنية، لاسيما إطارات ومسؤولي ميناء جن جن وإطارات من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الجزائرية القطرية للصلب والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية.

وأضاف البيان أنه سيتم في المرحلة الأولى برمجة رحلتي قطارين يوميا بسعة 60 مقطورة وبطاقة شحن تقدّر بثلاثة آلاف طن يوميا. علما أنّ البرنامج السنوي الذي تمّ الاتفاق عليه بين الطرفين يصل في مرحلة أولى إلى مليوني طن، مع إمكانية رفعه إلى ثلاثة ملايين طن

وأشار البيان إلى ان هذه العملية ستسمح بتخفيف الضغط على الطريق الرابط بين جيجل والميلية.