جيجل: الشروع في هدم بنايات فوضوية من عدة طوابق بخيري واد العجول

شرعت السلطات المحلية ببلدية خيري واد العجول الساحلية بولاية جيجل في هدم مجموعة من البنايات السكنية التي تم إنجازها دون حصول أصحابها على الرخص القانونية التي تمنحها المصالح التقنية المختصة.

وحسبما صرح به رئيس بلدية خيري واد العجول “ياسين بودودة ” في إتصال هاتفي “بالنهار” ، فإن عدد البنايات السكنية الجاري هدمها منذ صبيحة اليوم الاحد بلغ 18بناية من مختلف الطوابق من مجموع 63 بناية فوضوية أنجزت بطريقة فوضوية بينها تلك المتواجدة داخل منطقة التوسع السياحي.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن مشيرا هذه البنايات أصدر ضد اصحابها قرارات بالهدم من طرف الجهات المختصة العملية التي تم الشروع فيها صبيحة اليوم بحضور مكثف لعناصر الدرك الوطني وينتظر أن تتواصل مع بداية الاسبوع المقبل لتمس كل البنايات الفوضوية تنفيذا لقرارات الهدم الصادرة عن الجهات المختصة.