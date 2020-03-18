جيجل.. العثور على جثة ستيني بقرية الملعب الجبلية

عُثر اليوم، على جثة ستيني بقرية الملعب التابعة لبلدية خيري واد العجول بجيجل.

الجثة تعود لستيني يدعى ” م. ش” ينحدر من منطقة بني سلم بلدية خيري واد العجول في جيجل

وقد عثر على الجثة مرمية باعالي قرية الملعب الجبلية التابعة لذاث المنطقة.

وحسب مصادر النهاراونلاين فإن الضحية الذي يعد أحد افراد الدفاع الذاتي سابقا وعضو بالمجلس الشعبي البلدي سابقا خلال العهدة الانتخابية من 1997 الى غاية 2002.

الضحية خرج من منزله العائلي قبل 48 ساعة اين شرع اقاربه وسكان المنطقة في البحث عنه قبل ان يتم العثور عليه جثة هامدة ليتم تحويله الى مصلحة حفظ الجثت بالمستشفى.

وشرعت فيه الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بخيري واد العجول في فتح تحقيق لمعرفة اسباب الوفاة.