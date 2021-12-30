جيجل: العثور على جثة شخص مجهول الهوية بالطريق الوطني رقم 43

عثر مواطنون صبيحة اليوم الخميس على شخص مجهول الهوية مرمي على قارعة الطريق بالقرب من جامعة تاسوست بجيجل.

وحسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها “النهار”، فقد تم قبل قليل العثور على جثة لشخص في العقد الثالث من العمر مجهول الهوية. مرمية بالقرب من الطريق الوطني رقم 43 بمحاذاة جامعة تاسوست في جيجل.

وأضافت ذات المصادر، أن الضحية يكون قد تعرض للاعتداء على مستوى الرأس. حيث تم تحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثت بمستشفى جيجل. كما شرعت مصالح الأمن المختصة في فتح تحقيق معمق حول هوية الضحية و ظروف الوفاة.