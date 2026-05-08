جيجل.. العثور على 3 أشخاص كانوا مفقودين على متن قارب صيد بشاطئ صخر البلح

تمكنت مصالح الحماية المدنية مساء اليوم من العثور على 3 أشخاص كانوا مفقودين على متن قارب صيد في عرض البحر بولاية جيجل.

وتدخلت المصالح ذاتها على الساعة 18:00 من أجل بحث عن 3 أشخاص في البحر على متن قارب صيد. وهذا على مستوى بالمكان المسمى شاطئ صخر البلح، ببلدية سيدي عبد العزيز، دائرة الشقفة.

العملية تمت بالتنسيق مع حراس السواحل اين تم عثور عليهم في حالة جيدة.

كما تم تسخير لهذه العملية فرقة الغطاسين، زورق نصف صلب وسيارة إسعاف.