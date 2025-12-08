جيجل.. العثور على 3 جثث داخل منزل بمنطقة تازقة بزيامة منصورية

تدخلت وحدة الحماية المدنية بزيامة منصورية (ولاية جيجل)، اليوم على الساعة (15:45)، لإجلاء 3 جثث من جنس ذكر، تتراوح أعمارهم بين 48 و56 سنة. تم العثور عليها في مسكن بمنطقة تازقة ببلدية ودائرة زيامة منصورية.

وتم أيضًا تقديم الإسعافات لشخص يبلغ من العمر 62 سنة، يعاني من صدمة، ونقل إلى المركز الصحي بزيامة منصورية لتلقي العلاج.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، سيتم نقل المتوفين إلى المركز الصحي المحلي.