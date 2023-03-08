قناة النهار جيجل : المرأة الريفية..مثال المرأة الجزائرية في التحدي و العطاء بقلم قناة النهار نشر في 08 مارس 2023 - 15:08 شارك غرِّد أرسل 36 0 جيجل : المرأة الريفية..مثال المرأة الجزائرية في التحدي و العطاء إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/DqzWP اقرأ أيضا الشيخ النوي: الرئيس تبون أعطى ضمانات للمستثمرين والمسؤولين عن الإستثمار راهم راقدين قناة النهار 23 فيفري سامي قلي يطمئن المواطنين : حصة إضافية من الزيت تقدر بـ 10 الاف طن خلال شهر رمضان قناة النهار 23 فيفري "محمد لمين يكشف كيف تطوع في عملية الإنقاذ في سوريا.." مشاهد صادمة ما قدرناش ننساوهم قناة النهار 17 فيفري "وزير السياحة :"لن نتسامح مع الوكالات السياحية التي ترهن المسافر ولا تؤمن رحلته قناة النهار 23 فيفري قرار تعليق تعبئة بعض المواد الاستهلاكية.. المواطنون يرحبون والتجار يقترحون قناة النهار 22 فيفري غليزان : الأمطار الأخيرة تعيد الأمل للفلاحين في نجاح الموسم الفلاحي قناة النهار 01 مارس برج باجي مختار: قلة المياه .. يهدد إستمرار العمل الفلاحي بالولاية قناة النهار 23 فيفري النعامة : المنطقة الصناعية بالحرشاية..آفاق واعدة لتنمية حقيقية قناة النهار 02 مارس تسجيل درجات حرارة قصوى بداية من الأحد إلى الثلاثاء في هذه المناطق قناة النهار 19 فيفري لمين عصماني ينظم تجمع شعبي بولاية خنشلة قناة النهار 25 فيفري