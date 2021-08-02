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قناة النهار

جيجل: النهار تقف على عمل خلية المتابعة بوحدة إنتاج الأوكسجين بمصنع الحديد

بقلم قناة النهار
جيجل: النهار تقف على عمل خلية المتابعة بوحدة إنتاج الأوكسجين بمصنع الحديد
الأوكسجين
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