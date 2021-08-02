قناة النهار جيجل: النهار تقف على عمل خلية المتابعة بوحدة إنتاج الأوكسجين بمصنع الحديد بقلم قناة النهار نشر في 02 أوت 2021 - 14:03 تحديث في 02 أوت 2021 - 15:14 الأوكسجين شارك غرِّد 231 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967673 اقرأ أيضا ..الو فارس/ مدربل باذنجان و حلوى جافة ولا اروع قناة النهار 27 جويلية تعرفوا على مواصفات كباش اولاد جلال قناة النهار 16 جويلية الصيف يحلى معنا| موضة الفساتين الرائجة لعام 2021 قناة النهار 26 جويلية ألو فارس: طبق الكوتلات والمخ وتحلية كريات جوز الهند بالشيكولاطة قناة النهار 14 جويلية