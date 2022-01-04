جيجل..امن الميلية يوقف 3 أشخاص كانت بحوزتهم قطع أثرية

أوقف عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة الميلية في جيجل، 3 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 30 و 40 سنة.

أين كان بحوزتهم قطع أثرية بعضها يعود تاريخها للعهد الروماني والبعض الاخر الى العهد العثماني.

وجاءت العملية اثناء دوريات قام بها عناصر الامن على مستوى محطة نقل المسافرين اين الفت انتباههم اشخاص مشتبه فيهم.

وعند عملية التفتيش تم ضبط بحوزتهم 3 قطع معدن ذات اللون الاصفر تبين من خلال الخبرة أن قطعتين اثنين من معدن البرونز تعودان للعهد الروماني.

والثالثة قطعة نقدية ذهبية تعود للعهد العثماني، كما اسفرت عملية التفتيش القانونية لمنزل احد الاشخاص المشتبه فيهم .

وأسفرت عن حجز أدوات تستعمل في عملية الكشف و التنقيب، هذا وقد تم تقديم المتهمين امام الجهات القضائية التي امرت بايداعهم الحبس في انتظار محاكمتهم.