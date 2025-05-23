جيجل.. انتشال جثة الطفلة الغريقة الثانية بشاطئ المنار

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية جيجل من انتشال جثة طفلة غريقة، مساء اليوم الجمعة، بشاطئ المنار الكبير بـ جيجل.

تم ذلك بعد عمل كبير قامت به فرق الغطس للحماية المدنية للوحدة البحرية جن جن، التي عثرت في حدود الساعة 17:14 على جثة الغريقة المفقودة على بعد ميلين من مكان فقدانها بشاطئ المنار الكبير ببلدية ودائرة جيجل.

الطفلة الغريقة تبلغ من العمر 12 سنة، وهي الضحية الثانية التي تنتشلها مصالح الحماية المدنية، بشاطئ المنار بعد طفل آخر في العمر نفسه، تم انتشال جثته زوال اليوم الجمعة.

وكشف بيان للمصالح ذاتها أنها سخرت 8 غطاسين في عملية البحث وزورق نجدة، بمشاركة الوحدة الرئيسية وجيجل، بقيادة قائد الوحدة الرئيسية والوحدة البحرية.