جيجل.. انتشال جثة عشريني بشاطئ تاسوست بعد 24 ساعة من البحث

تم مساء اليوم الأحد انتشال جثة العشريني الذي تعرض عشية أمس للغرق رفقة شخص أخر بالقرب من شاطئ تاسوست في جيجل،

أين تمكن عناصر الحماية المدنية من انتشال جثة هذا الأخير فيما تواصلت عملية البحث عن الضحية الأخر المدعو ” ط.ك” البالغ 22 سنة قبل أن يتم قبل قليل انتشال الجثة من طرف عناصر الحماية المدنية بعد قرابة 24 ساعة من عملية البحث،

والتي كانت وراء الحركة الاحتجاجية التي تخللها غلق الطريق الوطني المزدوج 43 في حدود منتصف الليل من ليلة أمس للمطالبة بمواصلة البحث عن الضحية بعدما توقفت نتيجة عدم وضوح الرؤية.