جيجل.. انتشال جثة غريق مفقود بشاطئ تاسوست

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن انتشال جثة غريق مفقود بشاطئ تاسوست (شاطئ مسموح السباحة والراية كانت حمراء)، ببلدية الأمير عبد القادر ودائرة الطاهير بولاية جيجل.

وأوضحت المصالح نفسها، أنه تم صباح اليوم الأحد، انتشال الضحية (متوفى) الضحية من جنس ذكر والبالغ. من العمر 20 سنة (ينحدر من ولاية تيارت)، حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الطاهير.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت يوم 11 جوان 2026 على الساعة 13سا و06د. لأجل البحث عن الغريق المفقود بشاطئ تاسوست.

وسخرت مصالح لهذه العملية 04 غطاسين، سيارة إسعاف عادية، شاحنة مضخة وخزان. سيارة اتصالات عادية و11 عوناً موسمياً و08 أعوان بمختلف الرتب.

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