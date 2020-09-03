جيجل: انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين على متنها 11 شخصا

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية جيملة، جيجل، اليوم الخميس، بحادث مرور بالطريق الوطني رقم 77 في تباركوت بلدية بن ياجيس.

وحسب الحماية، تمثل الحادث في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين على متنها 11 شخصا، تحمل ترقيم الجلفة متجهين إلى ولاية جيجل.

وخلف الحادث ضحيتين لديهم جروح بسيطة على مستوى الرأس، وضحية أخرى في حالة صدمة، قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان.

وتم تحويل الضحايا من طرف الحماية المدنية الى المركز الصحي ببلدية جيملة، في ولاية جيجل.

وقد توفي 29 شخصا وأصيب 1561 آخرون بجروح في حوادث المرور وقعت في مختلف مناطق البلاد في الفترة الممتدة ما بين 23 و29 أوت الفارط.