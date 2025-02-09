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أخبار الجزائر

جيجل.. انقاذ 3 أشخاص من الموت اختناقا بالغاز

بقلم عايدة.ع
جيجل.. انقاذ 3 أشخاص من الموت اختناقا بالغاز
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تمكن أعوان الحماية المدنية، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، من انقاذ 3 أشخاص تعرضوا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من موقد طهي ( طابونة) بالمكان المسمى مشتى بوعفرون بولاية جيجل.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO. المنبعث من موقد طهي ( طابونة) بالمكان المسمى مشتى بوعفرون، ببلدية وجانة و دائرة الطاهير.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم  03 أشخاص تتراوح ٱعمارهم بين 15 سنة و 74 سنة لهم ضيق في التنفس. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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