جيجل.. انهيار جسر يتسبب في غلق طريق ولائي

أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأحد، أن الطريق الولائي رقم 135 ب مغلق في شطره الرابط بين بلديتي بوسيف أولاد عسكر وبوراوي بلهادف.

وأوضحت المصالح نفسها، عبر صفحة “طريقي” أن طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 135 ب في شطره الرابط بين بلديتي. بوسيف أولاد عسكر وبوراوي بلهادف بالضبط على مستوى مشتة المنازل بلدية بوسيف أولاد عسكر بسبب إنهيار جسر.

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