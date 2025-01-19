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أخبار الجزائر

جيجل.. انهيار جسر يتسبب في غلق طريق ولائي

بقلم عايدة.ع
جيجل.. انهيار جسر يتسبب في غلق طريق ولائي
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أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأحد، أن الطريق الولائي رقم 135 ب مغلق في شطره الرابط بين بلديتي بوسيف أولاد عسكر وبوراوي بلهادف.

وأوضحت المصالح نفسها، عبر صفحة “طريقي” أن طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 135 ب في شطره الرابط بين بلديتي. بوسيف أولاد عسكر وبوراوي بلهادف بالضبط على مستوى مشتة  المنازل بلدية  بوسيف أولاد عسكر بسبب  إنهيار جسر.

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