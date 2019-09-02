جيجل.. ايداع المدير الأسبق لمستشفى “مجدوب السعيد ” بالطاهير الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الطاهير في جيجل، ايداع المدير الاسبق لمستشفى مجدوب السعيد لذات البلدية، الحبس المؤقت.

وحسب مصادر النهار، فإنّ المدعو”ل.نورالدين”، الذي يشغل حاليا مدير مستشفى محمد الصديق “بن يحي”

بجيجل، تم ايداعه الحبس الؤقت، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالفساد.

والتي تعود وقائعها إلى سنوات سابقة، عندما كان يشرف على تسيير شؤون مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير.

حيث وُجهت للمعني مجموعة من التُّهم، أهمها سوء التسيير، وإبرام صفقات عمومية مشبوهة.

هذا، وقد أصدر قاضي التحقيق بذات المحكمة قرارات مماثلة تتعلق بالحبس المؤقت في حق 3 متهمين آخرين، وهم في حالة فرار.