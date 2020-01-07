جيجل.. ايداع مدير مستشفى مجدوب السعيد الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بالطاهير في جيجل، بإيداع مدير مستشفى مجدوب السعيد الحبس المؤقت وذلك على خلفية تورطه في قضية الفساد.

القضية شهدها المستشفى خلال الأشهر الماضية أين تم خلالها ايداع المدير السابق للمستشفى المدعو “ن ل” وعدد من الإطارات الحبس المؤقت.

فيما تم وضع المدير الحالي المدعو “ر ن” تحت الرقابة القضائية، قبل أن يصدر مجددا قاضي التحقيق قرار بايداع المعني الحبس المؤقت الى غاية محاكمتهم.

القضية تتعلق أساسا بإبرام صفقات عمومية مشبوهة وسوء التسيير بالإضافة إلى تهم أخرى تورط فيها عدد من إطارات مستشفى مجدوب السعيد، أين تم ايداع 4 منهم الحبس النؤقت فيما لا يزال المتهم الخامس في حالة فرار.