جيجل.. بعد كارثة نفوق الحيوانات..الوالي يتوعد بمحاسبة المتسببين ويكلف لجنة بتسيير حديقة التسلية بالعوانة

قام والي ولاية جيجل احمد مقلاتي بزيارة حديقة التسلية في العوانة للوقوف على حالة وضعيتها خاصة عقب الكارثة التي عرفتها منذ يومين وتسببت في نفوق مالا يقل عن 11 حيوان من مختلف الأنواع بينها بعض الأنواع النادرة.

الوضعية التي لم تشهدها حديقة التسلية بالعوانة منذ تاريخ بداية نشاطها و اخدت نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي اين سارعت لجنة مختصة للقيام بالتفتيش و التحري حول وقائع الحادثة التي كانت من جهة أخرى محل تحقيق من طرف المصالح الأمنية لتحديد أسباب نفوق الحيوانات و التي كانت وراء الزيارة الميدانية للمسؤول الأول على الهيئة التنفيذية الذي قرر بتشكيل لجنة لمتابعة الوضعية التي قد تكون وراء تغييرات قد تمس خلال الأيام القليلة القادمة بعدد من اطارات الشركة العمومية لتسيير المساحات الخضراء و الانارة و كذا العاملين بحديقة الحيوانات و التسلية هذا وعلمت النهار ان التحقيق الجاري قد يشمل نقاط اخرى تتعلق ببعض الخروقات سيتم الكشف عنها قريبا…… ..ايمن عبد الرحيم