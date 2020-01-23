جيجل.. تحديد هوية المرأة التي عُثر على جثتها بشاطئ الخليج الكبير

أعلنت السلطات الولائية لجيجل، اليوم الخميس، عن تعرفها لجثة المرأة التي عثر عليها بأحد شواطئ الولاية.

وحسب ما أفاد به بيان الولاية، فإنّ جثة المرأة التي عثر عليها منذ فترة بعرض البحر بالمنار الكبير، تعود لإمراة تنحدر من ولاية تيارت.

وأشارت مصالح الولاية، بأنه على إثر إكتشاف جثة إمراة عالقة في شباك أحد الصيادين في عرض البحر بشاطئ الخليج الصغير بالقرب من المنار الكبير ببلدية جيجل.

حيث تبين بعد فتح تحقيق من الجهات المعنية تطابق مواصفات الجثة من المعلومات المقدمة من طرف أفراد عائلتها، والذين يقيمون بولاية تيارت.

وقد حلّ بالولاية 7 أفراد من عائلة الضحية مرفقين بسيارة إسعاف لنقل الجثة، والتي تعذر نقلها إلاّ بعد إستكمال

إجراءات التحقيق والمعاينة منها فحص الحمض النووي “ADN” التي ستظهر نتائجها بعد أيام.