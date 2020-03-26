جيجل: تدعيم السوق المحلي بـ 400 قنطار من مادة البطاطا

كشف قبل قليل للنهار مدير الفلاحة لولاية جيجل مصطفى تيفاس عن وصول كمية معتبرة من مادة البطاطا قدرت بنحو 400 قنطار كشحنة اولى.

وحسب ذات المتحدث فان هذه الكمية من مادة البطاطا كانت مخزنة بولاية البويرة.

وذلك قبل الشروع في مبادرة من طرف بعض التجار بالتنسيق مع مصالح التجارة و قطاع الفلاحة.

هذا من جهة وعدد من منتجي هذه المادة بولاية عين الدفلى لتدعيم السوق المحلي بجيجل.

ومن جهة اخرى عرضها للمستهلك بسعر لا يتعدى 32 دينار للكيلوغرام الواحد على مستوى مجموعة من نقاط البيع المتواجدة في كل من مدينة الطاهير والميلية بالاضافة الى عاصمة الولاية جيجل.

اين سيتم الانطلاق في عملية البيع يوم غد الجمعة العملية جاءت يضيف لمحاربة ظاهرة المضاربة واحتكار السوق المحلي من طرف بعص التجار الاتهازيين.