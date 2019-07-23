جيجل.. تدهور الحالة الصحية للأستاذ المضرب عن الطعام بجامعة التكوين المتواصل

يواصل الاستاذ المحام وطالب السنة الرابعة دكتوراه حقوق و الاستاذ المساعد بجامعة التكوين المتواصل بجيجل اضرابه عن الطعام.

الاستاذ “ح.عنتر” مضر عن الطعام لليوم التاسع على التوالي بسبب ما وصفه بالقرار التعسفي ازاء رفض الادارة منحه نسخة من محضر المشاركة في مسابقة التوظيف.

قبل ان يتفاجا بقرار الفصل الشفوي من منصبه.

هذا ما دفع به الدخول في اضراب عن الطعام للاسبوع الثاني الامر الذي تسبب في تدهور صحته في وقت لا تزال فيه المصالح البيداغوجية المهنية تلتزم الصمت متجاهلة الوضع الذي قد يعرف خلال الساعات القليلة تازم اكثر ما بات يتطلب التدخل الفوري للحهات المركزية.