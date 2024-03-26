جيجل.. تسمم 4 أشخاص بالغاز ببلدية قاوس

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من اجل حادث تسمم 4 أشخاص بالغاز ببلدية قاوس في ولاية جيجل.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 11سا46د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بعمارات عدل شادية بلدية قاوس ودائرة تاكسنة.

وخلف الحادث تسمم 4 أشخاص من عائلة واحدة ( إمرأة و3 أطفال ) لهم ضيق في التنفس تتراوح أعمارهم مابين سنتين و40 سنة.

ليتم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.