جيجل .. تسمم 5 أشخاص بغاز أحادي اكسيد الكربون

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، من أجل اسعاف 5 اشخاص إثر تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون ببلدية زيامة منصورية في جيجل.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت عناصرها على الساعة 20سا48د.

وذلك من اجل اسعاف هؤلاء الأشخاص الذين تسسموا بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.،بمنزل سكني على مستوى حي بولخماس بلدية ودائرة زيامة منصورية.

ليتم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى يضيف بيان الحماية المدنية.