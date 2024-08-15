جيجل: تسمّم غذائي جماعي في حفل زفاف بالميلية
بقلم أيمن عبد الرحيم
تعرض عشرات المدعوين لحفل زفاف بالميلية بجيجل لحالة تسمّم غذائي جماعي و ذلك بعد تناول وجبة العشاء.
وحسبما علمته “النهار” فإن الأشخاص المصابين بحالة التسمم الغذائي الجماعي جاءت عقب تناولهم لوجبة العشاء أثناء حفل الزفاف. و الذين تراوحت أعمارهم بين 9 و 63 سنة. تقدموا الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشقى بشير منتوري بالميلية. الذي شهد حالة استنفار قصوى لدى الطواقم الطبية المناوبة وسط خوف و هلع المصابين الذين كانوا يعانون من حالتي الغيثان و القيء.
وتم مغادرة المصابين المستشفى بعد المراقبة الطبية و تلقيهم العلاج اللازم. في وقت شرعت فيه المصالح الامنية المختصة عملية التحقيق لمعرفة سبب هذا التسمم الغذائي الجماعي.
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