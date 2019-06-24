جيجل : تشييع جنازة أحد إطارات الجيش الوطني الشعبي بمقبرة الطاهير

تم مساء اليوم بمقبرة الطاهير في جيجل بحضور السلطات العسكرية والامنية والمدنية تشييع جنازة احد اطارات الجيش الوطني الشعبي.

ويتعلق الامر بالمقدم ” ب ح ” البالغ من العمر نحو 45 سنة التحلق بافراد الجيش الشعبي الوطني نهاية التسعينات.

قبل ان يفارق الحياة فجاة اثر تعرضه لحادث مرور مؤلم عندما كان في طريق عودته للعمل باليزي اين لفظ انفاسه الاخيرة.

فيما اصيب عدد من افراد عائلته بجروح و كسور تراوحت بين الخطيرة ومتفاوتة الخطورة.

مما تطلب نقلهم على جناح السرعة للمصالح الاستشفائية المختصة لتلقي العلاج اللازم .