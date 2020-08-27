جيجل: تصدير 10 آلاف لتر من زيت الزيتون نحو أوروبا

وقال المستثمر الفلاحي محمد بن صغير صاحب العلامة “لـوأج”، أن هذه الشحنة المقدرة بـ 10 آلاف لتر من زيت الزيتون الموجهة للتصدير نحو فرنسا وبلجيكا وإنجلترا تعد بداية لعملية تصدير هذا المنتوج الطبيعي على أن تتبعها عمليات مماثلة شهريا.

تم أمس الأربعاء بميناء جن جن بولاية جيجل، شحن أول دفعة بـ 10 آلاف لتر من زيت الزيتون موجهة للتصدير نحو عدد من الدول الأوربية تحمل وسم “كتامة”.

وأضاف بن صغير، أن إتفاقية تصدير لمادة زيت الزيتون الحاملة لوسم ” كتامة” الجيجلية مع شريك أجنبي وذلك لمدة ثلاث سنوات يتم خلالها تصدير ما معدله 10 آلاف لتر شهريا.

وأفاد ذات المستثمر الفلاحي و هو صاحب أول معصرة صديقة للبيئة بجيجل، بأن ولوج السوق الدولية لم يكن بالأمر الهين، إلا أن بعض التسهيلات المقدمة من طرف الدولة عبر وزارة التجارة، إضافة إلى نوعية المنتوج المحلي والاعتماد في عملية الجني والعصر على المعايير الدولية المعتمدة من طرف المجلس الدولي للزيتون، قد مكنت علامة “كتامة” الجزائرية من إيجاد مكانة لها بالسوق الأوربية رغم قلة الكمية الموجهة للتصدير.”

وأشار بن صغير، إلى أنه من بين المعايير المعتمدة لضمان جودة المنتوج و إمكانية تصديره، الجني باستعمال المكننة ونقل المنتوج في الصناديق بدل الأكياس و عصر الزيتون في ظرف 72 ساعة على الأكثر مباشرة بعد جنيه، فضلا عن وضع الزيت في الزجاج أو الطين أو في خزانات من نوع إينوكس مع عدم تعريضه للضوء.