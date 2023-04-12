جيجل: تصدير 320 ألف طن من الحديد ومشتقاته في الثلاثي الأول من 2023

تمكنت الشركة الجزائرية القطرية للصلب ببلارة بولاية جيجل من تصدير 320 ألف طن من منتجات الحديد خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. مقابل 100 ألف طن من الصادرات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.

وقال سفيان شايب ستي، نائب المدير العام للشركة في تصريح لـ “وأج”. أن الشركة الجزائرية القطرية للصلب بجيجل سجلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2023. تصدير كمية معتبرة من الحديد ومشتقاته قدرت بـ 320 ألف طن أو ما يعادل ماليا قيمة 200 مليون دولار.

وبالمقارنة مع ما تم تصديره في العام 2022 فإنه تم تسجيل فارق من حيث الكمية يقدر بـ 240 ألف طن. ومن حيث العائد المالي يقدر بـ 160 مليون دولار أمريكي. مشيرا إلى أنه ورغم حداثة الشركة سواء في ميدان الإنتاج أو التصدير. إلا أنها تمكنت بفضل سواعد إطاراتها من فرض المنتوج الجزائري في الأسواق العالمية. كما أضاف أن عمليات التصدير هذه تدخل ضمن السياسة العامة للسلطات العليا للبلاد الرامية لتنويع الصادرات والخروج من التبعية للمحروقات.

وأشار شايب ستي، إلى أن الشركة “الجزائرية-القطرية” للصلب ببلارة ببلدية الميلية ولاية جيجل تحصلت شهر فيفري المنصرم على شهادة مطابقة منتجات حديد التسليح. ولفائف الأسلاك الحديدية من الهيئة البريطانية لاعتماد منتجات الصلب عبر العالم. مما يتيح للشركة ولوج أسواق عالمية جديدة.

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