قرر والي ولاية جيجل عبد القادر كلكال منع إقامة حفلات الزواج وإبرام عقود الزواج لمدة 15 يوم بداية من اليوم الأربعاء.

ووفق مصالح الولاية تم منع نصب خيم العزاء وكذا منع استعمال الطاولات في ‎المطاعم و المقاهي

وجاء هذا القرار بعد بعد الارتفاع الكبير لعدد المصابين بكوفيد 19 الذي شهدته الولاية.

تعليق إبرام عقود الزواج على مستوى جميع بلديات الولاية مؤقتا ولمدة 15 يوم إبتداءا من تاريخ 4 نوفمبر 2020.

يمنع منعا باتا إقامة التجمعات وكل الحفلات أوالمناسبات العائلية لاسيما إحتفالات الزواج والختان زكذا منع نصب منع خيم العزاء.

يمنع منعا باتا إقامة مواكب الأعراس الأفراح مهما كان نوعها على مستوى الطرقات بمختلف أنواعها والساحات والاماكن العمومية.

يمنع منعا باتا نصب خيم العزاء وإقامة الجنائز ويجب أن يقتصر الحاضرين على الاهل وأسرة المتوفي لاغير.

ووفق بيان مصالح الولاية فقد تقرر فرض عدة إجراءات وقائية للحد من تفشي وباء كورونا وإجبار المواطنين على التقيد بها وهي:

يجب إرتداء القناع الواقي الكمامة في الأماكن العمومية، والمرافق العامة، وجميع الفضاءات التجارية والإدارات العمومية وكذا وسائل النقل المختلفة.

يجب القيام بعمليات التعقيم والتطهير في الاماكن العمومية والمرافق العامة وجميع الفضاءات التجارية والإدارات العمومية وكذا وسائل النقل المختلفة.

يجب إحترام جميع البروتوكولات الصحية المرتبطة بممارسة بعض الأنشطة في إطار تعزيز تدابير الوقائية من إنتشار كوفيد 19.