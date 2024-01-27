جيجل.. تعليمات صارمة لتسليم مصنع سحق البذور النباتية جوان المقبل

قام والي ولاية جيجل أحمد مڤلاتي ، اليوم السبت، بتفقد وضعية الأشغال الجارية بمصنع سحق البذور النباتية “كتامة أقري فود ” (Kotama Agri-food).

وحسب بيان للولاية، تفقد الوالي سير الأشغال على مستوى كل وحدات المصنع، وحدة تخزين البذور النباتية بالقطعة رقم 14. حيث تم الإطلاع على وضعية الصوامع المتلفة التي انطلقت بها أشغال الصيانة من طرف الشركة الصينية CBMI.

وفي هذا الصدد شدد الوالي على ضرورة احترام الآجال المحددة لوضع حيز الخدمة هذا المشروع الحيوي خلال شهر جوان. من السنة الجارية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما أسدى تعليمات بوضع مخطط زمني للأشغال الخاصة بالصيانة المتعلقة بفك واعادة تركيب الصوامع. اضافة الى العمل بنظام عمل( 3 ×8).

وفي ذات السياق، عاين الوالي وحدة سحق البذور النباتية بالقطعة رقم 15، أين تم تقديم تعليمات بالنظر مع مديرة الموارد المائية. لايجاد حل تقني لربط الوحدة بشبكة المياه الصالحة للشرب سيما وأن نسبة الأشغال بالوحدة بلغت 95٪.

وألح الوالي على احترام الآجال المحددة لوضع حيز الخدمة مشروع وحدة تخزين الأعلاف الذي يعد استراتيجي.

يشار ان الزيارة تمت بحضور رئيس مفتشية أقسام الجمارك و المدير العام لمصنع سحق البذور النباتية.

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