جيجل.. تنصيب جهاز حراسة الشواطئ لموسم الاصطياف 2026

تم اليوم الاثنين، على مستوى ولاية جيجل، التنصيب الرسمي لجهاز حراسة الشواطئ للموسم الصيفي 2026، عبر35 شاطئ محروس بها 37 مركز حراسة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية لولاية جيجل، أنه تبعا للقرار الولائي رقم 1010 المؤرخ في 14 ماي 2026. المتضمن فتح موسم الاصطياف، و الذي يحدد قائمة الشواطئ المسموحة للسباحة والمحروسة. من طرف مصالحها للموسم الصيفي 2026، المقدر عددها بـ 35 شاطئ.

وجاء توزيع هذه الشواطئ كما يلي:

بلدية الميلية

شاطئ واد الزهور

بلدية خيري واد عجول

شاطئ بني بلعيد شرقي

شاطئ بني بلعيد غربي

شاطئ تساكش

بلدية سيدي عبد العزيز

شاطئ صخر البلح

شاطيء سيدي عبد العزيز

شاطئ تيميوان

بلدية القنار

شاطئ المزاير

شاطئ القنار مركز

شاطئ بوالنصر

بلدية الطاهير

شاطئ بازول

بلدية الأمير عبد القادر

شاطئ سطارة

شاطئ الجنانة

شاطئ تاسوست

البرج

بلدية جيجل

شاطئ الشلالوة

شاطئ التربة الحمراء

شاطئ عوقة

شاطئ كتامة

شاطئ أولاد بونار

شاطئ الخليج الصغير

شاطئ المنار الكبير

بلدية العوانة

شاطئ كيسير

شاطئ برج بليدة

شاطئ الصخر الأسود

شاطئ مريغة

شاطئ العوانة مركز

شاطئ أفتيس

بلدية زيامة منصورية

شاطئ تازة

شاطئ الكهوف العجيبة

شاطئ العنصر

شاطئ الولجة

شاطئ مرسيدي

شاطئ ملمش

