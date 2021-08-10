جيجل: تواصل عمليات إخماد الحرائق في مناطق متفرقة

تواصل وحدات الحماية المدنية، لولاية جيجل في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في مناطق متفرقة من الولاية.

وفي بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت فرق الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسطارة مدعومة بوحدات الحماية المدنية بوتياس و سيدي معروف، و الرتل المتنقل و مصالح الغابات لإخماد حريق مهم بمنطقة العقبية، والحريق مشتعل في أربعة نقاط، حيث تواصل الفرق عمليات الاخماد، تحت إشراف مدير الحماية المدنية بالنيابة.

كما تدخلت فرق الوحدة الثانوية للحماية المدنية، بالشقفة لإخماد حريق بمنطقة البياضة بالشفقة والعملية لازالت جارية.

بالاضافة الى مواصلة إخماد حريق منطقة اخيام بالزيامة منصورية من طرف فرق الحماية المدنية لوحدة الزيامة منصورية و العملية جارية.

الى جانب حريق منطقة اولاد عربي تبزغيبان، حيث ترابط فرق الوحدة الثانوية بالميلية حراسة تقدم الحريق لغياب المسالك .