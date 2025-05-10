جيجل.. تواصل عملية بيع الأضاحي المستوردة

أعلنت مصالح ولاية جيجل، عن تواصل عملية بيع الأضاحي المستوردة انطلاقا من صباح اليوم السبت، عبر 4 نقاط.

وأوضحت المصالح نفسها، أن نقاط بيع الأضاحي المستوردة موزعة عبر 4 بلديات وهي بلدية جيجل على مستوى المؤسسة العمومية الكاتمية للفلين بحي بوالرمل. بلدية الشقفة بسوق الخضر و الفواكه للجملة الحجازية بجيمار. بلدية العوانة على مستوى وحدة صافا بابور بكيسير وبلدية الميلية على مستوى مؤسسة بوالمناخر بمنطقة النشاطات الصناعية.

يرجى من الراغبين في اقتناء الأضحية التفضل باصطحاب بطاقة التعريف البيومترية.

وأشار المصدر أن البيع متاح ببطاقة الدفع الإلكترونية الذهبية والبنكية أو نقدا، كما ستتبع هذه العملية عمليات أخرى وفقا للحصص المخصصة للولاية برسم الشهر الجاري.

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