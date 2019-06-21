جيجل : تورط عدد من الموظفين العاملين ببلدية الميلية رفقة أحد المواطنين في قضية التزوير وإستعمال المزور

علمت النهار من مصادر خاصة ان المصالح الامنية المختصة بالميلية في جيجل قد انتهت من عملية التحقيق في ملف يتعلق بقضية التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي.

وحسب ذات المصادر فان وقائع القضية التي تورط فيها عدد من الموظفين العاملين بتحدى مصالح بلدية الميلية رفقة احد المواطنين.

تتمثل في حصول هذا الاخير على شهادة الحياة بعدما تم وضع فوقها خاتم دائري يخص مصلحة اخرى بذلا من ختم المصلحة المعنية باعداد و منح هذا النوع من الوثائق الرسمية.

هذا ويكون قد تم تحويل ملف القضية امام الجهات القضائبة التي قامت بدورها توجيه استدعاءات للاطراف المعنية بقضية الحال من طرف مدني . متهمين و شهود للتحقيق معهم و محاكمة المتورطين .