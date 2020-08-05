جيجل: توقيف أربعيني بحوزته 2 كلغ من الزئبق

أخبار الجزائر
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جيجل: توقيف أربعيني بحوزته 2 كلغ من الزئبق
بقلم أيمن عبد الرحيم

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل من توقيف أربعيني بحوزته كمية من مادة الزئبق.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد قدرت كمية الزئبق بنحو 2 كلغ، وجاءت العملية بعد المعلومات التي تحصل عليها عناصر الشرطة مفادها حيازة أحد الأشخاص على كمية من مادة الزئبق الرمادي بغرض بيعها اين شرعت ذات المصالح الامنية في عملية البحث و التحري.

وأسفرت العملية على تحديد هوية المشتبه فيه ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 42 سنة حيث تم توقيفه وسط مدينة جيجل بحوزته 2 كلغ من مادة الزئبق، قبل أن يتم الكشف عن شريكه البالغ من العمر 39 سنة.

و بعد مواصلة التحقيق وتوقيف الشخص الثاني تم تقديمها أمام الجهات القضائية المختصة لأجل قضية السمسرة في مواد كميائية خطيرة، أين صدر في حقهما أمر إيداع الحبس المؤقت.


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