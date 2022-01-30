جيجل..توقيف افراد عصابة احياء بحوزتهم اقنعة وأسلحة بيضاء

اطاحت عناصر الدرك الوطني التابعين للكتيبة الاقليمية بجيجل مدعمين، بعناصر فصيلة الابحاث وفصائل الامن والتدخل بمجموعة اشخاص يصل عددهم الى 7 افراد من مختلف الاعمار.

اين كان بحوزتهم اقراص مهلوسة بالاضافة الى قادوم، ساطور، منجل، اسلحة بيضاء متنوعة (سلاسل حديدية، عصي، و اقنعة للتمويه).

وجاءت العملية بعد المعلومات التي تحصل عليها عناصر الدرك الوطني مفادها قيام افراد عصابة احياء بالاعتداءات على المواطنين القاطنين بمختلف الاحياء.

وذلك على غرار الرابطة وحراثن بواسطة اسلحة بيضاءـ ليتم وضع مخطط امني خاص اسفر في وقت قياسي على اثر عمليات منفصلة مست مختلف النقاط المشبوهة.

من أجل تحديد هوية افراد هذه المجموعة الخطيرة قبل توقيفهم بحوزتهم اقنعة ولأسلحة بيضاء متنوعة.

هذا وقد تم تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة التي امرت في ساعة متأخرة بايداعهم الحبس.

طالع أيضا

جيجل: الدرك يحجز 53 سلاحا بحريا وذخيرة أجنبية

تمكّن عناصر الدرك الوطني عبر مختلف وحداته بالمجموعة الإقليمية بولاية جيجل من توقيف مجموعة من الاشخاص يصل عددهم 49 شخصا من مختلف الاعمار بعد الاشتباه في تورطهم في قضايا مختفلة. وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت أثناء مداهمات مست عدد من النقاط المشتبه فيها بولاية جيجل . كما مكّنت من حجز 53 وحدة سلاح بحري الصنف السادس، و أسلاك كهربائية. بالإضافة كذلك إلى ذخيرة صيد أجنبية الصنع. و 52 سهم حديدي وكذا كمية معتبرة من نبتة الغار ” الرند” المقدر وزنها بأزيد من 1200كلغ. وأشار نفس المصدر، أنه سيتم تقديم كل الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة في جيجل. جيجل.. أمن الميلية يوقف 3 أشخاص كانت بحوزتهم قطع أثرية

أوقف عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة الميلية في جيجل، 3 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 30 و 40 سنة.