جيجل.. توقيف ثلاثة أشخاص واسترحاع بندقية مسروقة

تمكن عناصر الأمن بدائرة سطارة في ولاية جيجل، من توقيف ثلاثة أشخاص قاموا بالسطو على منزل خاص لأحد المواطنين.

حيث تقدم هذا الأخير بشكوى لمصالح الآمن وعلى اثر المعلومات التي جاءت ضمن شكوى الضحية باشر عناصر الشرطة. في عملية التحري و البحث التي أسفرت في وقت قياسي من تحديد هوية المتورطين. المقدر عددهم بثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و 36 سنة.

العملية مكنت من استرجاع الأشياء المسروقة المتمثلة في بندقية صيد عيار 12 ملم، مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم، سلسلتين من المعدن الأصفر، ملابس و أحدية (رجال ونساء) 04 هواتف نقالة، 03 كاميرات للمراقبة، 07 ساعات يدوية، و بعض الأغراض الأخرى ليتم تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة قبل خضوعهم للمثول الفوري و إيداعهم الحبس.

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