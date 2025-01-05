جيجل.. توقيف ثلاثة أشخاص وحجز قرابة 4 آلاف قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن دائرة الطاهير في جيجل من تفكيك شبكة إجرامية تقوم بترويج المؤثرات العقلية وسط الاحياء السكنية، أين تم توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 4 آلاف قرص من المؤثرات العقلية.

العملية جاءت بعد تلقي عناصر الشرطة لمعلومات دقيقة حول قيام أحد الأشخاص من محترفي الإجرام بحيازة كمية من المؤثرات العقلية. أين شرع عناصر الامن في البحث والتحري الذي أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيه.

ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر31 سنة والذي لا يزال في حالة فرار، فيما تم حجز 3880 قرص من المؤثرات العقلية. من مختلف الأنواع والأحجام. 11 قارورة سائلة ذات خصائص مؤثر عقلي لأخوين يبلغان من العمر 26 و 44 سنة،كما تم حجز كمية أخرى من المخدرات من نوع (كيف معالج). قدر وزنها بـ50.33 غرام، 28 قرص من المؤثرات العقلية، مبلغ مالي لعائدات الترويج، المشتبه فيهم. تم تقديمهم امام الجهات القضائية التي أمرت بايداعهم الحبس.

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