جيجل: توقيف خمسة أشخاص بحوزتهم قرابة 10 آلاف قارورة خمر

تمكن عناصر فرقة البحث و التدخل (BRI) بأمن ولاية جيجل، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و 48 سنة. بحوزتهم قرابة 10 الاف قارورة خمر من مختلف الأنواع و الاحجام.

العملية جاءت بعد الإستغلال المحكم للمعلومات التي تحصلت عليها فرقة البحث و التدخل مفادها حيازة مجموعة أشخاص على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية. و العمل على بيعها بطريقة غير قانونية. حيث سارع عناصر الأمن لوضع خطة أمنية محكمة. أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم و توقيفهم على متن شاحنة قادمة من إحدى الولايات المجاورة. محملة بكمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بنحو 10 الاف قارورة من مختلف الأنواع و الاحجام.

أين تم حجز هذه الكمية و توقيف الاشخاص المشتبه فيهم قبل سماع أقوالهم. و تقديمهم أمام الجهات القضائية التي أصدرت في حقهم أمر إيداع الحبس.