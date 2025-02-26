جيجل: توقيف خمسيني بحوزته “مسدس” دون رخصة

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل من توقيف شخص يبلغ من العمر 50 سنة. بحوزته سلاح ناري (مسدس آلي) عيار 8 ملم من الصنف الرابع دون رخصة. اين تم حجز السلاح الناري الذي ثم العثور عليه بعدما قام بإخفائه بمنطقة جبلية.

العملية جاءت بعد المعلومات التي تحصل عليها عناصر الأمن أثناء التحقيق في إحدى القضايا. حيث تم ضبط صور ملتقطة بواسطة الهاتف لسلاح ناري. تبين من خلال التحقيق أنه ملك للمتهم الذي خضع للمثول الفوري أمام الجهات القضائية التي أصدرت في حقه أمر إيداع الحبس.

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