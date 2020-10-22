جيجل.. توقيف خمسيني يمارس الشعوذة في علاج السحر باستعمال الجن

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل من توقيف خمسيني يمارس النصب والإحتيال على الفتيات والنسوة.

وجاءت العملية بناء على الشكوى المقدمة على مستوى الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل من قبل مواطنة.

حيث أكدت أنها تعرضت للنصب والإحتيال من طرف شخص يدعي انه يعالج السحر باستعمال الجن مقابل مبالغ مالية.

حيث شرع عناصر الأمن في التحري والتحقيق الذي أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيه، ويتعلق الأمر بخمسيني.

أين تم توقيفه وإيداعه الحبس المؤقت كما تم حجز مجموعة من الكتب خاصة بالرقية وإبطال السحر وعلب تحتوي على مساحيق وأعشاب وعقاقير يتم استعمالها في أعمال الشعوذة في انتظار محاكمته.