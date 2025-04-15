جيجل: توقيف شخص بحوزته مسدس وذخيرة

تمكن عناصر الشرطة القضائية بامن ولاية جيجل من توقيف شخص خطير بحوزته سلاح ناري “مسدس” و كمية من الذخيرة الحية.

العملية التي جاءت على اثر الاستغلال المحكم للعنصر الاستعلاماتي من طرف افراد فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية حول حيازة أحد الأشخاص لسلاح ناري (مسدس) مقيم بشقة استأجرها وسط مدينة جيجل اين شرع عناصر الامن في عملية البحث و التحري التي اسفرت عن تحديد هويته و مكان تواجد المشتبه فيه حيث ثم وضع مخطط امني محكم مكن عناصر الشرطة من توقيف المعني و يتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 36 سنة، ينحدر من إحدى الولايات المجاورة، مسبوق قضائي ومبحوث عنه من طرف الجهات القضائية لتورطه في قضية جناية السرقة تحت طائلة التهديد بالعنف و الاختطاف، المشتبه كان بحوزته سلاح ناري (مسدس) ومخزن للسلاح يحتوي على 08 خراطيش من عيار 7.56 مم، 40 خرطوشة من نفس العيار 24 قرص وكبسولة من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع، مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر بـ600 أورو و مبلغ مالي آخر من العملة الوطنية ، العملية مكنت من استرجاع مركبة مسروقة كان يستعملها في تنقلاته بوثائق مزورة المعني تم تقديمه امام الجهات القضائية التي امرت بإيداعه الحبس الى غاية محاكمته.