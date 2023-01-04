جيجل: توقيف طبيب يُزوّر الوصفات الطبية وبحوزته 1500 قرص مهلوس

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة الشقفة في جيجل من توقيف طبيب بحوزته كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الطبيب في العقد السابع من العمر ينحدر من احدى الولايات الشرقية. كان رفقة شخصين آخرين ينحدران من ولاية جيجل عثر بحوزتهم كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 1500 قرصا من مختلف الأنواع.

العملية جاءت بعد الاستغلال المحكم للعنصر الإستعلاماتي. مكّنت من الإطاحة بالمشتبه فيهم بعد تورطهم في استعمال وثائق ووصفات طبية مزورة للحصول على أقراص مهلوسة. هذا و امرت الجهات القضائية المختصة بإيداع الموقوفين الحبس.