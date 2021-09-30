جيجل.. توقيف عشريني بحوزته ازيد من 400 قرص مهلوس

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل بتوقيف عشريني بحوزته كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة قدرت بازيد من 400 قرص من نوع « بريغابالين – برومازيبام – ليريزان» بالاضافة الى قطعة من المخدرات و مبلغ مالي يفوق 11مليون سنتيم.

العملية جاءت بعد الاستغلال المحكم للعنصر الاستعلاماتي حول النشاط المشبوه لشخص يبلغ من العمر 27 سنة كثفت عناصر الفرقة من تحرياتها وأبحاثها مكنتها من تحديد هوية المشتبه فيه، حيث و بعد عملية ترصده تم إيقافه على مستوى نفس النقطة، و يتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 27 سنة حيث يقوم بحيازة و ترويج الاقراص المهلوسة بحوزته ازيد من 400 قرص قبل ان يتمكن عناصر الامن من تحديد هويته و توقيفه في وقت قياسي ليتم بعدها التحقيق معه و تقديمه امام الجهات القضائية التي امرت بايداعه الحبس .