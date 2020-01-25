جيجل.. توقيف عصابة تزوير التأشيرات

تمكنت عناصر الدرك الوطني التابعين للمجموعة الاقليمية بولاية جيجل من توقيف شخص يقوم بالنصب على المواطنين من طالبي التأشيرة.

وقالت مصادر خاصة لـ”النهار” ان الشخص الموقوف كان يوهم بعض طالبي التاشيرة بامتلاكه وكالة للسفر اين يقوم هؤلاء بتقديم جوازاتهم للسفر مع شهادات الميلاد ونسخ من بطاقات هويتهم مع منحهم له مبالغ مالية.

فيما يتكفل هو بمعية شخصين اخرين باعداد الوثائق الادارية المتبقية عن طريق التزوير كشهادات الاقامة والعمل هذه الاخيرة التي تبين خلال عملية التحقيق انها تحمل اختام خاصة ببعض المقاولات والمؤسسات الخاصة دون علم اصحابها.

العملية التي تمت بنحاح كبير من طرف عناصر الدرك الوطني بعد المعلومات التي تحصل عليها هؤلاء والتي اسفرت في وقت قياسي عن توقيف المعني رفقة شخصين اخرين بحوزته ما يزيد عن 30 جواز سفر واختام لبعض المقاولات والمؤسسات الخاصة بالاضافة الى وثائق ادارية مزورة.

وبعد التحقيق مع المتهمين اصدرت الجهات القضائية المختصة امر ايداعهم الحبس المؤقت الى غاية محاكمتهم لاحقا.