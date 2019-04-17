جيجل : توقيف مجموعة من الاشخاص بحوزتهم 700 “أورو” مزوّرة بالطاهير

علمت النهار ان عناصر الدرك الوطني التابعين للكتيبة الاقليمية بالطاهير في جيجل تمكنوا من توقيف مجموعة من الاشخاص.

والتي يصل عددهم الى3 افراد من مختلف الاعمار بحوزتهم مبلغ مالي بالعملة الاجنبية ” الاورو ” اوراقه النقدية مزورة.

وحسب ذات المصادر فان العملية جاءت بعد معلومات مفادها حيازة الاشخاص الموقوفين على اوراق نقدية بالعملة الاجنبية الاورو مزورة.

والمقدر بنحو 700 اورو هذا وقد تم توقيف المشتبه فيهم مع حجز الاوراق النقدية المزورة.

والشروع في التحقيق معهم قبل تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة.