جيجل..توقيف 4 أشخاص قاموا بالسطو على اسلحة نارية وذخيرة في زيامة منصورية

قامت مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية والعدد، باقتحام منزل لأحد المواطنين القاطنين وسط مدينة زيامة منصورية في جيجل قبل تكبيله والسطو على أسلحة نارية وذخيرة.

وقام هؤلاء الأشخاص باقتحام منزل مواطن في التسعينات من العمر قبل تكبيله والسطو على مجموعة من اسلحته النارية المتمثلة في بندقية مضخية عيار 12 ملم.

وبندقية صيد عيار 12 ملم، مسدس فردي، ذخيرة حية 49 خرطوشة عيار 7.62 ملم، 48 خرطوشة عيار 16 ملم 36 خرطوشة عيار 09 ملم.

بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية وكذا حقيبة يدوية تحتوي على وثائق إدارية مختلفة.

وهي المعلومات التي تحصل عليها عناصر الشرطة التابعين لأمن الزيامة المنصورية حيث شرعوا مباشرة في فتح تحقيق اسفر في وقت قياسي عن تحديد هوية الفاعلين.

و يتعلق الأمر بثلاثة أشخاص بينهم إمرأة تتراوح أعمارهم بين 29 و 34 سنة، اين تم بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية بجاية وتوقيف المشتبه فيهم .

أين ضبط بحوزة أحد المشتبه فيهم مع استرجاع كل المسروقات بعدما تم إخفائها في إحدى المناطق الجبلية المعزولة بولاية بجاية والمتاخمة لولاية سطيف.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم امام الجهات القضائية المختصة التي امرت بايداعهم الحبس في انتظار محاكمتهم لاحقا.

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