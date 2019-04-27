جيجل : جامعة محمد الصديق بن يحي توقف 13 أستاذا عن العمل

أصدرت ادارة جامعة محمد الصديق بن يحي بجيجل قرارات توقيف عن العمل لـ 13 أستاذا بتاريخ رجعي ابتداءا من 4 افريل الجاري.

في سابقة اعتبرتها الاسرة الجامعية بجيجل بالجريمة ضد الاساتذة عقب اصدار ادارة جامعة محمد الصديق بن يحي قرارات توقيف عن العمل بتاريخ رجعي ابتداءا من 4 افريل الجاري.

وهذا في حق عدد من استاذة كلية العلوم الدقيقة و الاعلام الالي قسم الكيمياء و المقدر عددهم ب 13 استاذا.

الذين صرحوا للنهار ان اسباب هذا القرار الارتجالي الجاحف يعود الى الانسداد الحاصل منذ اشهر في الكلية والذي دفع بهم المطالبة بتنحية رئيس قسم الكيمياء.

غير أن رفض مدير الجامعة لطلبهم زاد من تعقيد الوضع و استمرار الانسداد الذي كان وراء قرارات التوقيف عن العمل .